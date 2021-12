Ceia de ano novo: veja 6 receitas e dicas de decoração

Além do jantar de Natal, a ceia de Ano Novo é outra ocasião do mês de dezembro cercada de preparação e expectativa. Receitas especiais, decorações brilhantes e mesa posta podem ser alguns dos ingredientes certeiros para acertar na recepção dos convidados pouco antes da entrada para o novo ano.

Mas você sabe quais as superstições que cercam esse momento? Uma delas, por exemplo, diz que nenhum dos pratos servidos na ceia de Ano Novo pode ter animais que ciscam para trás, como é o caso do frango. Exatamente por isso, pescados e peças suínas tem presença garantida para as receitas servidas nessa data.

Pensando nisso, e também na decoração especial para o Réveillon, montamos algumas dicas básicas para você que está precisando montar um jantar de Ano Novo. Preparado? Confira:

Receitas para ceia de Ano Novo

1. Bolinho de bacalhau

Foto: Shutterstock

Ingredientes

1 colher de sopa de azeite

2 colheres de sopa de cebola picada

Meia colher de sopa de alho

200 gramas de bacalhau cozido e desfiado

2 batatas médias cozidas, descascadas e amassadas

1 ovo batido

1 colher de sopa de azeite

30 gramas de farinha de rosca

Sal a gosto

Salsinha picadinha a gosto

Pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de fazer

Refogue, com o azeite, meia colher de sopa de alho e as duas colheres de sopa de cebola picadinha até dourar. Após isso, coloque o refogado em uma tigela;

Nesse recipiente, adicione as duas batatas médias cozidas e amassadas, o ovo batido, as 200 gramas de bacalhau cozido e desfiado, o 1/4 de xícara de chá de farinha de rosca, uma colher de sopa de azeite, salsa picadinha, pimenta-do-reino moída e sal a gosto;

Misture até formar uma massa homogênea;

Pegue pequenas porções de massa, faça bolinhas e frite em óleo quente até dourar.

Retire, escorra em papel absorvente e sirva em seguida.

2. Pernil assado

Foto: Shutterstock

1 pernil suíno com osso limpo

Sal e pimenta do reino moída

3 garrafas de vinho branco seco

1 maço de alecrim fresco debulhado

6 folhas de louro

1 litro de azeite

215 gramas de mostarda amarela

150 gramas de mel

50 gramas de farinha de trigo

4 cenouras cortadas em pedaços grandes

1 maço de tomilho fresco debulhado

2 sucos de limões

2 raspas de limões

Salsinha picada a gosto

1 maço de sálvia fresca

2 cabeças de alho picadas

3 talos de alho poró cortados em pedaços grandes

3 talos de salsão cortados em pedaços grandes

6 cebolas médias cortadas em pedaços grandes

100 ml de água fervente

Modo de fazer

Em uma tigela grande coloque o pernil e tempero com o alecrim fresco debulhado, as folhas de louro, o vinho branco seco, as cenouras cortadas em pedaços grandes, o tomilho fresco debulhado, a sálvia fresca, as cabeças de alho picadas o alho poró cortado em pedaços grandes, o salsão cortado em pedaços grandes, as cebolas médias cortadas em pedaços grandes e o azeite;

Após retirar do forno, coloque a assadeira na boca de um fogão, adicione a farinha no fundo, a água fervente e os sucos de limão;

No fim, coloquei o líquido por cima do suíno e sirva.

3. Bacalhau à portuguesa

Foto: Shutterstock

Ingredientes

1 KG e 200 gramas de bacalhau dessalgado, cozido e desfiado em lascas

1 cebola grande cortada em rodelas

Meio pimentão verde cortado em tiras

Meio pimentão vermelho cortado em tiras

Meio pimentão amarelo cortado em tiras

2 tomates maduros, sem sementes e cortados em tiras

Meia xícara de chá de azeitonas verdes sem caroço

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

1/2 KG de batatas médias sem cascas, cortadas em rodelas grossas e cozidas "al dente"

750 ml de azeite

Cheiro-verde picado a gosto

Sal a gosto

Modo de fazer

Misture 1 KG e 200 gramas de bacalhau dessalgado, cozido e desfiado em lascas, 2 tomates maduros, sem sementes cortados em tiras, 1 cebola grande cortada em rodelas, meio pimentão verde cortados tiras, meio pimentão vermelho cortado em tiras, meio pimentão amarelo cortado em tiras, meia xícara de chá de azeitonas verdes sem caroço e sal a gosto;

Unte um refratário com azeite e despeje a mistura;

Faça camadas entre a mistura feita e com as batatas cozidas para depois regar com 750 ml de azeite;

Coberto com papel alumínio, leve para assar em forno médio pré-aquecido a 180 graus Celsius por cerca de 40 minutos.

Depois retire o papel, deixe por mais 10 minutos e, no fim salpique o cheiro-verde.

4. Farofa de banana

Foto: Shutterstock

Ingredientes

4 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de alhos picados ou amassados

3 bananas prata sem casca picadas

250 gramas de farinha de mandioca

75 gramas de manteiga com sal

Salsinha picada a gosto

Sal a gosto

Modo de fazer

Refogue a cebola e o alho em uma frigideira com azeite;

Adicione a banana e refogue rapidamente;

Junte a farinha na mesma frigideira e mexa até ficar crocante. Acrescente a manteiga e misture. Coloque a salsinha, apague o fogo e reserve;

Apague o fogo e sirva.

5. Salada de lentilha

Foto: Shutterstock

Ingredientes

300 gramas de bacon picado

200 gramas de lentilha vermelha

200 gramas de lentilha comum

200 gramas de lentilha verde

3 colheres de sopa de alho frito em um quarto xícara de chá de óleo

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Ervas picadas - alecrim, cheiro verde, hortelã, tomilho, coentro

Modo de fazer

Doure o bacon na própria gordura em uma frigideira e reserve.

Cozinhe cada lentilha separadamente até que fiquem al dente em uma panela com água. Após isso, escorra e despreze a água.

Misture as lentilhas, o alho frito, o bacon dourado, tempere com sal e pimenta-do-reino moída a gosto e ervas de sua preferência.

Deixe na geladeira e sirva fria.

6. Lombo suíno

Foto: Shutterstock

Ingredientes

1 peça de lombo suíno sem osso

6 dentes de alho

1 cebola média

1 laranja

Ervas finas a gosto

Sal a gosto

1/2 xícara de azeite de oliva extra virgem

Modo de fazer

Coloque o lombo em uma travessa e tempere com o alho e a cebola picados. Logo depois, espalhe o azeite de oliva por cima;

Tampe a travessa e leve à geladeira, oito horas antes de assar;

Unte uma forma com manteiga, coloque o lombo já temperado, cubra com papel alumínio e leve ao forno pré-aquecido a 200 graus, por cerca de 3 a 4 horas;

Retire o papel alumínio, besunte com duas colheres de manteiga e deixe no forno até dourar. Por fim, sirva aos convidados.

Mesa simples para a ceia de ano novo

Entretanto, nem só de comida sobrevive uma boa ceia de ano novo, ainda mais quando esta é uma data tão cheia de apreensão sobre o que está vindo no ano seguinte. Naturalmente, o branco, além dos tons de prata e dourado, são presença garantida na celebração.

Como aposta de itens simples, é possível optar por toalhas de mesa brancas e com renda, que cabem em ocasiões diversas, das mais básicas às mais elaboradas. As fitas douradas e os pratos brancos também podem acrescentar um ar de festividade à mesa posta.

O que não pode faltar na ceia de Réveillon

Diferente da ceia do Natal, a do Ano Novo tem uma flexibilidade maior. Em muitas casas, a reunião diante da mesa pode até mesmo dar lugar a montagem de bebidas entre amigos e familiares.

Ainda assim, a comida para intercalar entre o momento de descontração e é vista como algo indispensável para os que querem comemorar a passagem de ano. No fim, o que vale também é a animação e a fé de que os próximos 12 meses vão trazer algo de bom.