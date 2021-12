Ceia de Natal: 6 receitas simples para você impressionar

O costume de se reunir para a ceia de Natal existe em boa parte do mundo. No Brasil, por exemplo, o jantar do dia 24 de dezembro pode ser sinônimo de encontro entre a família e amigos ou até mesmo uma ocasião para provar as principais comidas desta época do ano.

Entretanto, a preparação para oferecer uma ceia é intensa, com dificuldades que vão desde o tempo de cozimento do que será servido até a escolha sobre o que colocar, de fato, na mesa do jantar. Se você é o anfitrião, some isso à preocupação de deixar a decoração ideal aos convidados.

Ainda assim, o intuito é promover um jantar bacana nesta data? Então, reunimos algumas das principais receitas de fim de ano em uma lista, com ingredientes e modo de preparo, para facilitar na cozinha e ajudar na expectativa para a data. Confira:

1. Peru clássico

Legenda: Figura principal da ceia de Natal, o Peru pode ser temperado de formas diferentes Foto: Shutterstock

Ingredientes

1 tablete de caldo de galinha

Meia xícara de chá de água

1 peru pré-temperado descongelado

1 xícara de chá de vinho branco

Meia xícara de chá de suco de laranja

4 colheres de sopa de manteiga

Papel alumínio

Modo de fazer

Dissolva o caldo de galinha na água e deixe ferver. Em seguida, tempere a ave com a mistura, acrescentando também o vinho branco e o suco de laranja;

Cubra o Peru com papel alumínio e leve-o à geladeira para apurar o sabor por 30 minutos;

Após retirá-lo, passe a manteiga em todos os lados da ave;

Cubra-o novamente com papel alumínio e, em seguida, deixe assar por cerca de 1 hora e 30 minutos;

Por fim, retire o papel, vire o peru e deixe assar por mais uma hora. Após isso, ele está pronto para ser servido.

2. Tender caseiro

Legenda: O Tender também é uma das receitas tradicionais e pode ser incrementado com a presença de frutas e legumes Foto: Shutterstock

Ingredientes

1 xícara de chá de açúcar mascavo

4 litros de água

1 colher de sopa de glutamato monossódico

5 colheres de sopa de sal

Pimenta-do-reino em grãos a gosto

1/2 peça de tender sem a capa de gordura

10 cravos-da-índia

1 casca de cebola

2 dentes de alho

Carvão vegetal, serragem, galhos de alecrim, tomilho fresco a gosto

Modo de fazer

Junte metade água, o açúcar mascavo, o sal, o glutamato, os cravos e a pimenta-do-reino em uma panela, deixando a mistura ferver por 10 minutos;

Em seguida, retire do fogo, acrescente o restante da água e deixe esfriar;

Acrescente o presunto, tampe o recipiente e deixe-o por 48 horas na geladeira. Logo depois, escorra e seque bem o presunto;

Coloque no fundo de uma panela os pedaços de carvão, serragem, a casca de 1 cebola, 2 dentes de alho, galhos de alecrim e tomilho;

Acomode o tender em uma grande suspensa, para ficar sob o efeito da fumaça, e deixe assar em fogo baixo por 5 horas. No fim, ele estará pronto para ser servido.

3. Arroz colorido

Legenda: Já o arroz pode ganhar nova cara com a adição de ervilhas, azeitonas e milho Foto: Shutterstock

Ingredientes

1 colher de sopa de azeite

1 dente de alho picado

1 xícara de chá de arroz

1 e meia colher de chá de sal

3 xícaras (chá) de água fervente

1 pitada de noz-moscada

3 colheres de sopa de amêndoas em lascas

3 colheres de sopa de cenoura picada

1 colher de sopa de salsa picada

Modo de fazer

Em uma panela, aqueça o óleo e refogue o arroz com o alho picado. Logo depois, acrescente a água fervente;

Deixe cozinhar por cerca de 20 minutos e acrescente as amêndoas, as nozes e a salsinha. Misture tudo e sirva.

4. Salpicão simples

Legenda: O Salpicão de Frango é geralmente utilizado como acompanhamento na ceia de Natal Foto: Shutterstock

Ingredientes

500g de peito de frango cozido e desfiado

1 lata de ervilha

1 lata de milho-verde

2 cenouras grandes raladas

200 g de uva-passa

1 maçã

Maionese a gosto

Cheiro-verde a gosto

Batata palha a gosto

Modo de fazer

Misture todos os ingredientes em um recipiente utilizando a maionese para uni-los;

Após misturar os ingredientes, acrescente a batata palha por cima e sirva.

5. Salada de batatas

Legenda: A salada de batatas, que leva maionese, também pode ter a presença de cenoura, chuchu e ervilhas Foto: Shutterstock

Ingredientes

2 batatas médias

1 colher de chá de orégano

1 colher de chá de salsinha

Azeite

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de fazer

Deixe as batatas cozinharem até que fiquem macias, mas não muito moles;

Após retirá-las do cozimento, espere esfriar para depois cortá-las em cubos pequenos. Regue com azeite e adicione o sal e a pimenta;

Salpique a salsinha e o orégano por cima para depois servir.

6. Farofa natalina

Legenda: Item importante na culinária brasileira, a farofa pode ser repaginada para combinar na ceia de Natal Foto: Shutterstock

Ingredientes

50g de manteiga

1 colher de sopa de alho picado

2 colheres de sopa de óleo

300g de farinha de mandioca

100g de bacon em cubos

150g de cebola picada

Sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde picado a gosto

Modo de fazer

Derreta a manteiga com óleo, adicionando o bacon e a linguiça; Logo depois, acrescente a cebola, o alho e frite junto; No fim, junte a farinha de mandioca, o sal, a pimenta-do-reino e o cheiro-verde, misture bem e sirva em seguida.