Veja 10 ideias de presente para o amigo secreto de até R$ 100

A época de fim de ano, marcada pelas confraternizações e reuniões familiares, também é cercada por uma dinâmica controversa: o amigo secreto. Enquanto muitos adoram a possibilidade de trocar presentes com pessoas queridas, existem os que odeiam o processo de escolha de presentes. Nesse meio, ficam as pessoas na dúvida sobre o que escolher.

Participou do sorteio e ainda não sabe o que pedir de amigo secreto? Ou sua dúvida é sobre o que presentear? Reunimos em uma lista de dez dicas sobre como presentear neste fim de ano, entre elas algumas específicas para homens e mulheres, com limite de até R$ 100. Confira:

O que pedir de amigo secreto?

Se a dúvida é o que pedir, a dica simples talvez seja apostar em produtos não tão difíceis de serem encontrados. Entre os mais pedidos, geralmente, estão sapatos, acessórios, camisas e até mesmo objetos de decoração.

Caso seja possível especificar, descreva suas preferências em relação a cores, número de calçado e tamanho de roupas.

Presente de amigo secreto até R$ 100

Um dos primeiros passos para o início de um amigo secreto é a definição do valor máximo do presente. Enquanto alguns podem ser mais modestos, outros escolhem uma cota maior para dar mais flexibilidade a quem participa. Por aqui, escolhemos algumas opções até R$ 100, com o intuito de contemplar os dois públicos.

Jogo de bebida

Legenda: Jogo de Shots é uma das opções divertidas Foto: reprodução

Fone de ouvido

Legenda: Fones de ouvido servem como opção de presente tanto para homens como para mulheres Foto: reprodução

Biscoitos finos

Legenda: Biscoitos Briejer tem embalagem especial com a temática do Natal Foto: reprodução

Caixa de Som

Legenda: A caixa de som bluetooth geralmente é um artigo bastante procurado em lojas de eletrônicos Foto: reprodução

Cesta de frios e pães

Legenda: Uma cesta com doces e pães é opção diferente do comum nessa época do ano Foto: reprodução/Instagram

Luminária de mesa

Legenda: Luminária serve como presente para homens e mulheres Foto: reprodução

Livro

Legenda: Livros são boa escolha para quem está em dúvida sobre o que dar de presente Foto: reprodução

Caso o interesse seja de procurar algo mais específico, também separamos itens mais direcionados.

Para homem

Confira:

Sapato

Legenda: Sapatos também são boa pedida para quem gosta de combinações diferentes de looks Foto: reprodução/Instagram

Para mulher

Enquanto isso, para o público feminino, opções como brincos e sandálias podem ser uma boa pedida. Veja:

Sandália

Legenda: Sandálias podem ser boa opção, já que também podem ser trocadas Foto: reprodução/Instagram

Brincos