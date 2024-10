Tomorrowland Brasil: veja programação e onde assistir ao vivo neste sábado (12)

O Tomorrowland Brasil chega ao segundo dia de programação neste sábado (12). A edição de 2024 começou na sexta-feira (11) e seguirá até domingo (13) no Parque Maeda em Itu, município de São Paulo.

Com expectativa de atrair mais de 200 mil pessoas, como na edição do ano passado, o Tomorrowland Brasil 2024 terá como tema "Adescendo", descrito pela produção do evento como a representação musical de uma história mística de amor, união e magia.

Mais de 150 artista passam pelos cinco palcos. Entre os gêneros musicais presentes no festival, se destacam o progressive, trance, psytrance, melodic house & techno, Latin house, hard techno e drum 'n' bass.

No meio do line-up de músicos internacionais, há uma parcela de brasileiros que também levarão o ritmo eletrônico para o público do Tomorrowland Brasil. Entre eles estão Alok, ANNA, Bhaskar, e Vintage Culture, além de Cat Dealers, Deadline, Dubdogz, Illusionize e Vegas.

Onde assistir o Tomorrowland Brasil 2024?

O Globoplay e o Multishow farão a transmissão ao vivo de todos os dias de festival. No serviço de streaming da Globo, as atrações começam a partir das 18h30 para não assinantes. Já no canal por assinatura, a transmissão começa às 21h45 nesta sexta e às 19h35 nos dias 12 e 13 de outubro.

Veja line-up completo dos palcos para esta sexta-feira

MAINSTAGE

13h: Malifoo

14h35: Illusionize

15h35: Cat Dealers

16h35: Ownboss

17h35: Amber Bross

18h40: Nervo

19h40: Adriatique

20h40: Lost Frequencies

21h45: Axwell

22h45: Dimitri Vegas

23h50: Timmy Trumpet

CORE

13h: CESRV

14h30: Mila Journée

16h00: Bibi Seck

17h30: fka.m4a

19h30: Denis Sulta

21h30: Ellen Allien & Badsista

23h30: Âme

TULIP

14h: Kallel

15h30: Teddy Killerz

16h30: Justin Hawkes

17h30: Murdock

18h30: DJ Marky

20h: Koven

21h: Nghtmre

22h: Netsky

23h: Krewella

0h: Rampage b2b

YOUPHORIA

14h00: Doozie

15h00: Meca

16h00: Arielle Free

17h00: ZERB

18h00: Alex Wann

19h30: Acraze

21h00: Tchami e Malaa (No Redemption)

22h30: Morten

FREEDOM