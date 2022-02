Thiaguinho assume relacionamento com a ex-BBB Carol Peixinho e se declara: 'felizão com sua luz'

Após especulações sobre possível relacionamento com Carol Peixinho, o cantor Thiaguinho assumiu o romance com a influencer. Durante a tarde desta sexta-feira (25), o artista postou uma foto abraçado com a ex-BBB em uma praia.

Os dois já haviam sido flagrados em outras situações. No entanto, mesmo com as suspeita, buscaram manter o relacionamento discreto. Após a publicação, o romance foi oficializado aos seguidores.

A publicação mostra o casal abraçados em uma praia, com sorrisos nos rostos. O cantor Thiaguinho se declarou: "Luz para tudo que é lado! No céu, no nosso olhar, no nosso coração… E que seja sempre assim. Iluminado. Felizão com sua luz".

RELACIONAMENTO PÚBLICO

Conforme o portal Extra, essa é a primeira vez que Thiaguinho assume um relacionamento de modo público depois da separação com a atriz Fernanda Souza, em 2019.

Thiaguinho e Carol estão no Rio de Janeiro. Antes da publicação desta sexta-feira (25), os dois já tinham sido flagrados juntos em jantares e shows do artista.