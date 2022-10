Temperatura Máxima de hoje: veja qual filme a TV Globo exibirá neste domingo (9)

A Temperatura Máxima deste domingo (9) exibirá "De Repente Uma Família", um filme americano de comédia e drama. O longa-metragem irá ao ar às 12h30, logo após o Esporte Espetacular.

SINOPSE DA TEMPERATURA MÁXIMA DE HOJE

O jovem casal Pete (Mark Wahlberg) e Ellie (Rose Byrne) decide adotar uma criança, e busca uma feira destinada a proporcionar encontros entre adultos e jovens sem lar. O casal se apaixona pela pré-adolescente Lizzie (Isabela Moner), uma garota de temperamento forte, e decide adotá-la. Mas Lizzie tem dois irmãos menores, que se mudam com ela. Logo, Pete e Ellie se veem com três crianças barulhentas e indisciplinadas, que mudam as suas vidas por completo.

ASSISTA AO TRAILER DE 'De Repente Uma Família'

FICHA TÉCNICA DO FILME