Temperatura Máxima de hoje: veja qual filme a TV Globo exibirá neste domingo (12)

A Temperatura Máxima deste domingo (12) exibirá "Juntos Para Sempre", um filme de Comédia e aventura lançado em 2019 dirigido por Gail Mancuso. O longa-metragem irá ao ar às 12h30, logo após o Esporte Espetacular, na TV Globo.

SINOPSE DA TEMPERATURA MÁXIMA DE HOJE

Depois de muitas vidas e aprendizados, Bailey vive tranquilamente com Hanna. Um dia, Gloria, uma aspirante a cantora, aparece sem avisar na vida dos dois com uma notícia surpreendente: Hanna tem uma neta, chamada Clarity. Com o tempo, o cãozinho percebe como a menina é negligenciada pela mãe e decide que seu objetivo nesta vida é cuidar dela e protegê-la, incondicionalmente.

ASSISTA AO TRAILER DE "Juntos Para Sempre"

FICHA TÉCNICA