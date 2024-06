Tela Quente hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira, 3

A "Tela Quente" de hoje, segunda-feira (3/6), exibe o filme “Alerta Vermelho” após “Renascer”, às 22:25, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

Trailer do filme de hoje

SINOPSE DE "Alerta Vermelho"

Estagnado desde 1903, a 9 mil pés de altitude, um vulcão entra em erupção na Montanha Baekdu, localizada na fronteira entre a China e a Coréia do Norte. Armada para a ameaça de erupções iminentes, uma equipe de profissionais treinados exclusivamente pela Coréia do Sul e do Norte se une pela primeira vez para uma missão inédita. Juntos, devem unir forças e tentar evitar um desastre catastrófico que ameaça a Península Coreana.

FICHA TÉCNICA DE "Alerta Vermelho"