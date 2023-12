Tela Quente hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira, 25

A "Tela Quente" de hoje, segunda-feira (25/12), exibe o filme “Frozen 2” após “Terra e Paixão”, às 22:25, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "Frozen 2"

De volta à infância de Elsa e Anna, as duas garotas descobrem uma história do pai, quando ainda era príncipe de Arendelle. Ele conta às meninas a história de uma visita à floresta dos elementos, onde um acontecimento inesperado teria provocado a separação dos habitantes da cidade com os quatro elementos fundamentais: ar, fogo, terra e água. Esta revelação ajudará Elsa a compreender a origem de seus poderes.

ASSISTA AO TRAILER

FICHA TÉCNICA DE "Frozen 2"