Tela Quente exibe o filme "Os Parças 2" nesta segunda-feira (12)

A Tela Quente exibe o filme “Os parças 2” na noite desta segunda-feira (12). O longa, estrelado por Whindersson Nunes, vai ao ar após o Big Brother Brasil (BBB) 21, às 23h50 (horário de Brasília), na Rede Globo.

A comédia de 2019 dá sequência ao filme homônimo, e também tem no elenco nomes como Tom Cavalcante, Tirullipa e Bruno de Luca.

O filme mostra as aventuras de quatro amigos atrapalhados que, ao fugirem de um gângster, vão parar em um acampamento de estudantes no interior de São Paulo.

No local, a história de humor se desenvolve a partir da rivalidade do grupo com o acampamento vizinho, com muita música, certa dose de histeria e participações especiais.