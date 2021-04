Tela Quente exibe o filme "Oito Mulheres e um Segredo" nesta segunda-feira (26/04)

A Tela Quente de hoje (26/04) exibe o filme “Oito Mulheres e um Segredo”. O longa, estrelado por grandes nomes como Cate Blanchett, Sandra Bullock, Sarah Paulson e Rihanna, vai ao ar após o Big Brother Brasil (BBB) 21, às 23h40 (horário de Brasília), na TV Globo.

O filme de 2018 segue a história do perfeito assalto encabeçado por Debbie Ocean (Sandra Bullock), recém-saída da prisão após cinco anos. Ela se prepara para dar um golpe milionário e roubar um colar de diamantes de 150 milhões de dólares em pleno MET Gala, um dos eventos mais caros e importantes dos EUA.

Junto com uma antiga parceira, Lou (Cate Blanchett), são recrutadas as golpistas Nove (Rihanna), Amita (Mindy Kaling), Constance (Awkwafina), Rose (Helena Bonham Carter) e Tammy (Sarah Paulson). Daphne Kluger (Anne Hathaway) é o alvo do golpe, mas acaba tendo uma parcela importante no sucesso do roubo.

Curiosidades