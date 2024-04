Silvia Abravanel sugere fim de noivado por ciúmes de Helen Ganzarolli

A apresentadora Silvia Abravanel, de 53 anos, publicou uma série de stories, no Instagram, indicando uma possível separação do noivo Gustavo Moura, de 35. No último domingo (21), ela deixou várias indiretas, afirmando que o companheiro tinha a perdido por chamar a apresentadora Helen Ganzarolli, 44 anos, de gostosa.

"Só para deixar todos bem avisados aqui. Gustavo Moura me perdeu, pois jogou na minha cara que a Helen Ganzarolli é uma gostosa, que sejam felizes juntos", escreveu na primeira publicação. Seguido de: "Por muito mais respeito. Se não quer me respeitar como mulher, pelo menos como ser humano, pois ninguém é melhor que ninguém".

"Conhecemos as pessoas pelas atitudes delas na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, no acolhimento ou no abandono", continuou ela.

Por fim, mostrou a imagem de duas alianças de noivado, uma dela e outra de Deus. "Sempre estive, estou e estarei nessa aliança com ele. Gratidão por tantos cuidados e bênçãos. Te amo, Deus pai, Deus filho, Deus Espírito Santo. Amém", concluiu ela.

Conta hackeada

No início da tarde desta segunda-feira (22), a apresentadora publicou um novo story com a música "Hackearam-Me", do Tierry. Na imagem, escreveu: "Sem mais. Já tô de volta com a playlist do dia". Segundo ela, as publicações foram feitas por um hacker, sendo necessário desconsiderar o que tinha sido publicado.

Gustavo Moura e Silvia estão juntos desde maio de 2023, e noivaram no dia 18 deste mês, durante uma festa de aniversário surpresa para ela. Antes dele, Silvia tinha se relacionado com o sertanejo Kleiton Pedroso.