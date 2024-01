Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos, conta que quase foi adotada por Carlos Alberto Nóbrega

A apresentadora e produtora Silvia Abravanel, de 52 anos, a segunda filha mais velha de Silvio Santos, contou na segunda-feira (22) que quase foi adotada pela família de Carlos Alberto de Nóbrega, em entrevista ao Bagaceira Chique, o podcast de Luciana Gimenez.

"Eu cheguei em casa com três dias de vida. Eu tenho uma foto que eu tava num cueiro, ficava só com a cara de fora. Parecia uma lagarta. Amarradíssima", iniciou Abravanel.

"Tinha uma senhora, chamada Terezinha Mãe Cegonha, que arrumava filhos para pais que não tinham e era muito amiga do Manuel de Nóbrega", explicou ela durante o bate-papo. Na época, Silvio já tinha Cíntia, do casamento com Cida Abravanel, morta em 1976, aos 39 anos, vítima de câncer.

Silvia Abravanel Apresentadora "Era para eu ser irmã do Carlos Alberto e não filha do Silvio. Só que o Carlos Aberto já era mais velho, ele tinha 19 anos. Aí o Manuel falou: 'Eu não quero. A Dalila não quer. Mas o Silvio quer. Dá pra Cida'".

Ela confessou ainda que teve vontade de procurar os pais biológicos quando o dono do SBT a contou sobre a adoção. Entretanto, pensando em não magoar o pai, ela abriu mão do desejo. "Ele ficou chateado", revelou.

Revelações sobre família Abravanel

Silvia gosta bastante de fazer revelações sobre a família. Ela já afirmou que a família Abravanel não é "de margarina". Em julho do ano passado, a filha 02 de Silvio Santos deixou de seguir as outras cinco irmãs no Instagram.

A apresentadora ficou de fora do retorno do "Bom Dia e Cia" por determinação da irmã Daniela Beyruti, vice-presidente da emissora, que retirou a atração da grade.

"Não me deram a chance de salvar o programa. Já chegaram com a decisão pronta... O fim do "Bom Dia" doeu muito. Não chorei na frente do meu pai, mas chorei muito no camarim, com as pessoas da minha equipe", contou Silvia na época.