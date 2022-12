Silvero Pereira celebra conquista da casa própria: 'Me dei de presente'

Após o sucesso em “Pantanal”, com o personagem Zaquieu, o ator Silvero Pereira compartilhou no Instagram que “se presenteou” com uma casa própria neste fim de ano. O imóvel, que fica no Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), era um desejo do artista.

“Sabe aquele sonho da casa própria? Eu me dei de presente de fim de ano! Um novo lar, um lugar pra chamar de meu, do meu jeitinho. As chaves foi só o primeiro passo, agora tem o quebra-quebra da reforma e a construção de um lugar cheio de amor e respeito."

Nas imagens, compartilhadas nesta segunda-feira (5) na rede social, é possível ver a fachada do empreendimento, com dois andares. Silvero ainda disse que está aberto para parcerias. “Falta muito, então, se tiver mimos com móveis, instalações e acessórios, estou aberto às parcerias”, postou.

Nos comentários, o artista foi parabenizado por celebridades pela conquista da casa própria. “Meus parabéns, irmão. Muito mais sucesso para você”, escreveu Douglas Silvas. Taty Girl e Fátima Bernardes também parabenizaram o ator: “Coisa mais linda, você merece meu amor”, escreveu a cantora. “Parabéns”, disse a apresentadora.