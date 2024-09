Show do Roberto Carlos no interior de SP é adiado por problema de saúde do cantor

O show que o cantor Roberto Carlos, de 83 anos, faria neste sábado (7) em Aparecida, no interior de São Paulo, foi adiado devido a um problema de saúde do artista. De acordo com um comunicado divulgado nas redes sociais, a equipe do Rei afirmou que ele foi acometido por uma gripe e precisou cancelar a apresentação.

Por recomendação dos médicos, Roberto está se recuperando em casa após receber o diagnóstico de um resfriado. "Por questão de segurança, achamos melhor adiar o show", explicou a assessoria em nota enviada à Folha de S. Paulo.

Segundo a equipe do cantor, ele "está bem e continua seguindo todas as recomendações para uma rápida recuperação". A nova data para o show foi marcada para 19 de outubro. A apresentação será realizada no mesmo local, no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida, em Aparecida.

Roberto ainda se prepara para o especial de fim de ano da Globo, que será gravado no dia 27 de novembro, no Allianz Parque, também em São Paulo. O especial do cantor na emissora completa 50 anos em dezembro.