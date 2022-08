Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira (15)

A "Sessão da Tarde" de hoje, segunda-feira (21/3), exibe o filme “O Sétimo Filho” após capítulo de “O Cravo e a Rosa”, às 15h30, na TV Globo. A produção americana é do gênero aventura. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "O SÉTIMO FILHO"

John Gregory é o sétimo filho do sétimo filho e mantém uma cidade do século XVIII relativamente bem e longe dos maus espíritos. No entanto, ele não é mais jovem e suas tentativas de treinar um sucessor foram todas mal sucedidas.

Sua última esperança é um menino chamado Thomas Ward , filho de um jovem fazendeiro. Seu primeiro desafio será grande: ele terá que enfrentar a mãe Malkin, uma terrível e poderosa bruxa, que escapou do seu confinamento quando o grande mestre Gregory estava afastado da cidade.

TRAILER DO FILME DA SESSÃO DA TARDE DE HOJE

FICHA TÉCNICA DE "O SÉTIMO FILHO" Título Original: The Seventh Son

Elenco: Ben Barnes; Jeff Bridges; Julianne Moore; Alicia Vikander

Dubladores: Tom Ward: Marcos Souza/ Mestre Gregory: Júlio Chaves/ Mãe Malkin: Carla Pompilio/ Alice: Mariana Torres/ Lizzie: Mabel Cezar/ Radu: Ronaldo Júlio

Direção: Sergey Bodrov

Nacionalidade: Americana

Gênero: Aventura