Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta quinta-feira, 29

A "Sessão da Tarde" de hoje, quinta-feira (29/12), exibe o filme “Jumper” após “Chocolate Com Pimenta”, às 15h40, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "Jumper"

David Rice é um estudante do ensino médio em Ann Arbor, abandonado por sua mãe aos cinco anos, morando com seu pai insensível e alcoólatra, apaixonado por Millie, uma colega, e perseguido por um colega de classe. Em um dia de inverno, prestes a se afogar, ele descobre que pode se transportar instantaneamente para qualquer lugar da Terra. Ele foge de casa, vai para Nova York, rouba um cofre de banco e chama a atenção de um grupo sombrio de caçadores do governo.

Oito anos depois, os caçadores, liderados pelo assassino Roland, encontram David. Ele vai para casa, procura Millie, convida-a para viajar com ele e só mais tarde percebe que Roland e sua equipe são seriamente mortais. Todo mundo próximo a David está em perigo

Assista ao trailer da Sessão da Tarde de hoje

FICHA TÉCNICA DE "Jumper"

Título Original: Jumper

Jumper Elenco: Hayden Christensen; Jamie Bell; Samuel L. Jackson; Rachel Bilson; Michael Rooker

Direção: Doug Liman

Doug Liman Nacionalidade: Americana