Sessão da Tarde hoje (24) exibe 'Procurando Nemo'; veja detalhes

A ‘Sessão da Tarde’ desta segunda-feira (24) vai exibir, na TV Globo, a animação ‘Procurando Nemo’. O filme dirigido por Andrew Stanton foi lançado em 2003 pelo estúdio Pixar. O longa-metragem vai ao ar às 15h15, após a reprise da novela ‘O Cravo e a Rosa’.

Curiosidades sobre o filme

‘Procurando Nemo’ foi o primeiro da Pixar a ganhar o Oscar de ‘Melhor Animação’. Sucesso de bilheteria, o filme arrecadou mais de US$ 940 milhões no mundo inteiro.

Stanton, diretor da animação, foi quem dublou Crush, a tartaruga-marinha que faz amizade com Marlin, o peixe-palhaço que é pai de Nemo.

A apresentadora norte-americana Ellen Degeneres é quem dubla Dory, a peixinha que sofre de perda de memória recente e é a melhor amiga de Marlin. Foi o primeiro papel escrito especialmente para uma celebridade dublar.

Sinopse

Marlin é um peixe-palhaço que, logo no início do filme, perde sua esposa, Coral, e toda a sua ninhada. Ele cria seu filho único, Nemo, com todo o cuidado para que o peixinho não seja, também, atacado. Porém, o pequeno acaba sendo capturado por um mergulhador.

Desesperado, Marlin parte na missão para encontrar o filho pelo mar aberto e, no meio do caminho, conhece Dory, sua nova melhor amiga. Nemo, por sua vez, também conhece novos amigos num aquário onde é deixado e tenta escapar para voltar ao seu lar.

