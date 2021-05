Sessão da Tarde de hoje: veja qual filme a TV Globo exibirá nesta segunda-feira (3)

A TV Verdes Mares, afiliada da TV Globo no Ceará, transmite nesta segunda-feira (3) — na Sessão da Tarde — às 15h10, o filme "O Medalhão". O filme é de 2003 e conta no elenco com Jackie Chan.

Sinopse

Na produção audiovisual, Jack Chan é o detetive Eddie Yang de Hong Kong que trabalha com a agente da Interpol Nicole (Claire Forlani) e com o agente Watson (Lee Evans) na missão de resgatar um garoto das garras do vilão Snakehead (Julian Sands). No entanto, um acidente fatal acaba com a vida de Eddie, mas ele consegue ser ressuscitado comma ajuda do medalhão! Agora, dotado de superpoderes, Eddie vai acabar com os planos de dominação do mundo de Snakehead.

Veja trailer

Curiosidades

O filme foi gravado em Hong Kong, Tailândia e na Irlanda;

O filme foi orçado US$ 35 milhões, na época, a produção de Hong Kong mais cara de todos os tempos;

A produção recebeu duas indicações ao 23º Prémio de Cinema de Hong Kong nas categorias "Melhor Coreografia de Ação" e "Melhores Efeitos Visuais".

Ficha Técnica

Título Original: The Medallion

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2003

Diretor: Gordon Chan

Elenco: Jackie Chan, Lee Evans, Claire Forlani, Julian Sands, John Rhys-Davies, Christy Chung

Classe: Comédia