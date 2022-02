Sessão da Tarde de hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira (14)

A Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (14), exibirá o filme "Como Treinar O Seu Dragão", um filme americano de desenho animado com a história do viking Soluço e sua aproximação com um dragão. O longa-metragem irá ao ar às 15h30, logo após a novela "O Cravo e a Rosa", na TV Globo.

Sinopse de "Como Treinar o Seu Dragão"

Na ilha de Berk, os vikings se dedicam a combater e matar dragões, considerados feras. Soluço, filho do chefe da comunidade, também sonha em matar um dragão — assim, poderia mostrar seu valor ao pai, embora haja descrença por parte de todos.

Um dia, por acaso, ele acerta um dragão, mas não o mata e acaba soltando-o. No entanto, o bicho perde parte da cauda e, com isso, não pode mais voar. Soluço tenta ajudar e acaba dando início a uma amizade que pode mudar a vida de todos em sua aldeia.

Confira trailer

Ficha técnica

Título original: How to Train Your Dragon

Elenco: vários artistas

Dubladores: Soluço: Gustavo Pereira; Stoico: Mauro Ramos; Astrid: Luisa Palomanes; Bocão: Cláudio Galvan; Melequento: Paulo Mathias Jr.; Perna De Peixe: Charles Emmanuel; Cabeça Quente: Lina Mendes; e Cabeça Dura: Caio Cesar;

Direção: Dean Deblois e Chris Sanders;

Nacionalidade: estadunidense;

Gênero: aventura e animação.

Curiosidades