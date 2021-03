Sessão da Tarde de hoje (04/03) exibe o filme sul-coreano 'O Túnel'

A Sessão da Tarde exibe, nesta quinta-feira (4), o filme "O Túnel", drama lançado em 2016 que narra a história do vendedor de carros Jung-Su (Ha Jung-Woo) que, ao voltar de carro para casa no dia do próprio aniversário, cai e fica preso em um túnel que desmoronou por cima dele. O longa metragem irá ao ar às 15h, na TV Globo, logo após o Jornal Hoje.

Sinopse de O Túnel

Preso nos escombros, o personagem tenta sobreviver no veículo que ficou parcialmente destruído depois da queda. Concomitantemente, autoridades da Coreia do Sul se esforçam para fazer o resgate dele.

Fora Lee, o filme narra a história do chefe do resgate Dae-Kyung (Oh Dal-su), que mostra-se bastante solicito para realizar o trabalho, e na esposa de Lee, Se-Hyun (Bae Doona), que, para aliviar a tensão que está passando, por causa do que aconteceu com o marido, passa a atuar como voluntária na equipe de resgate.

Ficha técnica do filme

Título Original: Teo-Neol (Aka: Tunnel)

Elenco: Doona Bae; Ha Jung-Woo; Dal-Su Oh

Direção: Kim Seong-Hun

Nacionalidade: Sul-coreano

Gênero: Drama