Série 'Vale o Escrito' tem segunda temporada confirmada após sucesso no Globoplay

A série "Vale o Escrito", produção documental sobre o submundo do jogo do bicho no Rio de Janeiro, teve a segunda temporada confirmada pela Globoplay, após o sucesso da primeira parte. O que falta para a continuidade do projeto é somente o contato com entrevistados, segundo a coluna Notícias da TV.

A narrativa da série, que envolve dramas familiares, milícias e até episódios sangrentos de vingança, dependerá de algumas figuras que vêm de um universo violento.

Os sete episódios da primeira temporada, inclusive, só ocorreram após negociações sigiliosas que duraram um ano.

Novos personagens

A nova temporada pretende contar a história de personagens citados com recorrência na série: Marcos Falcon, ex-presidente da escola de samba Portela, e Luizinho Drumond, dirigente da escola Imperatriz Leopoldinense.

Falcon foi morto a tiros em Madureira, no Rio de Janeiro, em 2016, após sofrer uma série de atentados. Já Drumond morreu em 2020 vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Ele havia sido condenado em 1993 por envolvimento no jogo do bicho e participação em mortes de rivais.

'Vale o Escrito'

De autoria de Fellipe Awi e direção de Ricardo Calil e Gian Carlo Belloti, com direção artística de Monica Almeida, "Vale o Escrito - A guerra do jogo do bicho", estreou no Globoplay no dia 1º de novembro de 2023 e rapidamente se tornou um sucesso de audiência.

A série também rendeu um podcast especial de quatro episódios apresentado por Pedro Bial, com detalhes sobre os bastidores, além de trechos inéditos.

"O jogo do bicho no Rio de Janeiro é controlado por famílias cujos chefes são também patronos de escolas de samba. Duas dessas famílias vivem sangrentas guerras de sucessão", diz sinopse da produção documental.