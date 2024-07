Sam Smith revela ter sofrido grave acidente de esqui

O cantor Sam Smith revelou ter sofrido um acidente de esqui grave e ter precisado passar um período de recuperação para voltar a andar. O episódio aconteceu há cerca de sete meses, quando ele rompeu o ligamento cruzado anterior, mas foi revelado só agora.

O artista declarou que o acidente impactou, inclusive, a saúde mental dele. "Estou realmente focado na minha mente nos últimos sete meses, porque eu rompi meu ligamento cruzado anterior", disse em participação no podcast Sidetracked.

“Destruí completamente o ligamento. Eu estava esquiando, fui idiota e decidi ir em uma pista de alta dificuldade no segundo dia. Foi a primeira vez em que eu não conseguia andar, estava carregando um peso. Estava muito ansioso. Usei isso como uma desculpa para me recompor", continuou.

Em janeiro desse ano, Sam chegou a ser flagrado andando com uma bengala em Nova York. Na época, foi especulado o que havia acontecido com o artista. Apesar do susto, ele já voltou aos palcos, inclusive fazendo shows na Europa neste mês e em agosto.