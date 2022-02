Saiba quando será a Prova do Anjo do BBB 22 nesta semana

A terceira semana de jogo no BBB 22 já começou movimentada nessa quinta-feira (3) com a Prova do Líder que coroou Jade Picon. A programação do reality segue neste sábado (5), com a Prova do Anjo.

Conforme anunciado por Tadeu Schmidt, o anjo desta semana sera um "superanjo". O vencedor será autoimune, imunizará mais uma pessoa e ainda terá voto peso dois dia do paredão no domingo (6).

Isso significa que quem for o escolhido do anjo na votação receberá dois votos.

Quando é a Prova do Anjo?

A Prova do Anjo da terceira semana do BBB 22 ocorre neste sábado (5). A dinâmica será transmitida pelo pay-per-view, no Globoplay.