Richard Donner, diretor de 'Superman: O Filme' e 'Máquina Mortífera', morre aos 91 anos

O diretor Richard Donner, conhecido pelos filmes "Superman: O filme" (1978) e "Os Goonies" (1985), morreu nesta segunda-feira (5), aos 91 anos. A causa da morte não foi informada. As informações são do portal G1.

A morte do cineasta, conforme o site Deadline, foi confirmada pela esposa dele, a produtora Lauren Shuler Donner, e pelo seu empresário. O falecimento do diretor também foi comunicado por um assistente dele ao The Hollywood Reporter.

Trajetória

Donner nasceu em Nova York e passou anos trabalhando em séries de TV, como em episódios de "Além da imaginação" e "Kojac". Em 1976, ele dirigiu o filme de terror "A Profecia", conseguindo seu primeiro sucesso nos cinemas.

Depois disso, dirigiu um de seus filmes mais conhecidos até hoje, "Superman: O filme". Com o ator Christopher Reeve no papel principal, o longa-metragem levou o super-herói da DC aos cinemas pela primeira vez, tornando-se um sucesso de bilheteria.

O êxito na carreira continuou na década de 1980. Ao longo desses anos, ele comandou "O feitiço de Áquila" e o clássico de aventura juvenil "Os Goonies", ambos em 1985. Em 1987, ele iniciou a série de filmes de ação policial "Máquina Mortífera", que estreou em 1987 e foi estrelada por Mel Gibson e Danny Glover, com três continuações dirigidas por ele até 1998.

Donner também atuou em Hollywood como produtor, em obras como a trilogia de "Free Willy" e no primeiro "X-Men: O filme", do ano 2000. Seu último filme como diretor foi "16 Quadras", em 2006, com Bruce Willis como protagonista.