Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo de segunda-feira, 15/8

No capítulo de hoje da novela 'Cara e Coragem', nesta sexta-feira (12), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Ítalo se entristece com a revelação de Anita sobre Jonathan.

RESUMO DE 'CARA E CORAGEM' DE HOJE, SEGUNDA (15)

Ítalo se entristece com a revelação de Anita sobre Jonathan. Marcela manda Paulo investigar a explosão do carro de Pat e o desaparecimento de Baby. Jonathan conta para Pat que Ítalo tinha um relacionamento com Clarice quando ela morreu. Rebeca indaga Danilo sobre o suposto assalto. Danilo obriga Bob Wright a fingir que também apanhou durante o assalto, mas Rebeca percebe que os machucados dele são falsos.

Gui repara que Alfredo e Pat não estão bem. Milton incentiva Alfredo a investir em Olívia. A mando de Leonardo, Regina tenta seduzir Kaká Bezerra para acessar o cofre da Coragem.com. Renan se irrita ao ver Rico na companhia de dança e briga com Lou. Pat e Moa perguntam por que Ítalo omitiu que namorava Clarice.

QUE HORAS COMEÇA CARA E CORAGEM HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn