Rainha Matos chega a Fortaleza com seguranças, e fãs relembram confusão com Deolane

Rainha Matos desembarcou em Fortaleza, nesta segunda-feira (5), para participar da 'Farofa da Gkay'. No Instagram, para anunciar a sua chegada à capital cearense, a influenciadora digital publicou uma foto ao lado de três homens que parecem ser seus seguranças particulares. "Pronta para aproveitar todos os dias da Farofa", ela escreveu.

O clique chamou atenção dos internautas nas redes sociais. Na postagem do Instagram, um seguidor questionou, brincando: "Escolta armada? Quem está ameaçando essa moça indefesa?". "Tá com medo de que, gata? Sustenta suas gracinhas", provocou outro.

Os usuários do Twitter acreditam que a segurança reforçada da influenciadora pode estar relacionada a uma briga que ela teve na edição do ano passado do evento, com a advogada e também influenciadora Deolane Bezerra, ex-participante do reality 'A Fazenda', da Record. "A Deolane não vai", brincou um seguidor.

Apesar das especulações, ainda não se sabe por que a influenciadora está "escoltada". O Diário do Nordeste entrou em contato com a assessoria de imprensa dela e aguarda retorno.

Relembre o caso

No ano passado, no último dia da 'Farofa da Gkay', Rainha Matos e Deolane protagonizaram uma discussão que deu o que falar. À época, a advogada fez uma transmissão ao vivo no Instagram questionando o motivo de Rainha Matos, que tem uma página de fofoca sobre famosos, falar mal dela por trás e não na frente.

A influenciadora se defendeu do ataque declarando que considera "doutora" a pessoa "que tem doutorado". Deolane rebateu e disse que ela não entendia nada de lei.

Farofa da Gkay

A 'Farofa da Gkay' é um evento da influenciadora Gessica Kayane e, neste ano, ocorre entre esta segunda-feira (5) e a próxima quarta-feira (7), no Marina Park Hotel, em Fortaleza. Nomes nacionais da música e influenciadores digitais de várias regiões do país participam de evento. Até um avião foi fretado para trazer o grande número de convidados.