Quem vai ser a campeã do BBB 23? Parcial da enquete aponta vitória de Amanda

Amanda deve ser a campeã do Big Brother Brasil 23, conforme mostra o resultado parcial da enquete do Diário do Nordeste. A médica disputa o prêmio de R$ 2,88 milhões com as sisters Bruna Griphao e Aline Wirley.

Até então, Amanda surge no levantamento com 48,4% dos votos computados, enquanto Aline aparece na sequência com 35,5%. Ao todo, mais de 18 mil votos já foram deixados pelos leitores do Diário do Nordeste.

Diferentemente da maioria dos paredões do BBB 23, em que a votação é para eliminar, agora o público deve votar em quem deve ganhar o programa.

Foto: Reprodução Diário do Nordeste

Grande final

Amanda foi a primeira finalista confirmada do BBB 23, após ganhar a última prova do reality. Em dinâmica de resistência, Bruna e Larissa foram as primeiras eliminadas. Já Aline foi a penúltima a sair, após mais de 17 horas de prova.

Com isso, as três se enfrentaram na berlinda. Mais votada pelo público, Larissa foi a última eliminada da edição.

A grande final ocorre na terça-feira (25). A vencedora será anunciada pelo apresentador Tadeu Schmidt no programa ao vivo.