Quem saiu do reality 'A Fazenda 16'? Confira como foi a terceira eliminação do programa

Cauê Fantin foi o terceiro eliminado de "A Fazenda 16" e deixou o reality show nesta quinta-feira (10). O influenciador enfrentou a berlinda com Sacha Bali e Zaac, que permaneceram no programa.

Cauê entrou em "A Fazenda 16" pela votação do Paiol. Logo ao entrar no programa, ele foi reconhecido como ex da Alicia X, que participou do reality no ano passado.

COMO FOI A FORMAÇÃO DA ROÇA?

A fazendeira Julia Simoura indicou Zé Love. Já na votação pela casa, Sacha foi o mais votado e ocupou o segundo banco da zona de eliminação. Ele teve a chance de puxar alguém da baia e escolheu Zaac.

Na dinâmica do Resta Um, Cauê sobrou e ocupou o último lugar na roça, e escolheu Sacha para ser vetado de realizar a Prova do Fazendeiro realizada na quarta (9).

Zé Love, Zaac e Cauê disputaram a dinâmica. Quem venceu foi Zé Love, que se livrou da berlinda e garantiu a imunidade para a próxima semana.