Quem já saiu da Prova do Líder do BBB 22? Veja como está a disputa

Mais de 20 horas depois, cinco pessoas seguem na disputa pela liderança em prova de resistência no Big Brother Brasil (BBB) 22.

Na prova, um carrossel fica girando em velocidades diferentes e, em alguns momentos, um jato de ar é lançado sobre os participantes.

Quem já saiu da Prova do Líder

Pedro Scooby (1º eliminado)

Vyni (2º eliminado)

Gustavo (3º eliminado)

Jessilane (4ª eliminada)

Eslovênia (5ª eliminada)

Laís (6º eliminada)

Douglas (7º eliminado)

Pedro Scooby desistiu porque estava com vontade de ir ao banheiro. O surfista ficou no provódromo durante cinco horas: "Vou meter o pé. Eu quero sair. Eu preciso ir ao banheiro muito", anuncia com as mãos para o alto.

O cearense Vyni foi o segundo eliminado dinâmica pouco após ele completar 7 horas de prova. Quase uma hora depois, o curitibano Gustavo também desistiu.

Depois de mais de 10 horas de prova do líder, Jessilane decidiu deixar a disputa. "Eu vou embora", avisou.

A pernambucana Eslovênia foi a quinta eliminada — ela aguentou a dinâmica por 13 horas.

Legenda: Eslô foi ajudada por dummys para sair de prova Foto: Reprodução/TV Globo

A médica Laís foi a sexta eliminada. Após desistir da prova, ela sentou no gramado e disse: "PA está muito bem. Eu só desisti porque vi que ele estava muito bem. Eu falei para ele".

Douglas Silva foi o sétimo eliminado. Ele dormiu em pé. Ele foi retirado da dinâmica com o auxílio dos dummies e agradeceu aos colegas de confinamento.

Eliezer foi vetado de participar da dinâmica pelo ex-líder Pedro Scooby, que tinha o poder de veto desta semana. No entanto, apesar de ser excluído da prova, o designer poderá indicar alguém para o paredão de domingo (13).

Quem segue na disputa

Mais de 19 horas após o início da dinâmica, 5 confinados seguem na disputa:

Paulo André

Lucas

Arthur Aguiar

Natália

Linn da Quebrada

Prova decidida na sorte

O apresentador do reality, Tadeu Schmidt, disse que, caso os participantes continuassem na dinâmica até o programa desta sexta-feira (11), a decisão seria definida na sorte.

Os brothers desistentes precisariam sortear, de dentro de uma caixa, os produtos das loja patrocinadora. Assim, a cada peça retirada, o participante vestido com o produto seria eliminado.