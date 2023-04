Quem ganhou a Prova do Líder do BBB 23? Veja como foi a dinâmica desta terça-feira (11)

A 14ª Prova do Líder do BBB 23 foi realizada na noite desta terça-feira (11), logo após a eliminação de Fred Nicácio. Em uma semana de dinâmica acelerada, Sarah ganhou e deve indicar um alvo ao Paredão formado logo após o fim da disputa.

A líder estará imune e tem direito a um período no VIP, com quarto exclusivo e comidas especiais. Sarah convidou Ricardo e Cezar Black para desfrutas dos privilêgios com ela.

A prova exigiu diversas habilidades e tem três fases. Todos os oito participantes puderam jogar. O então líder, Ricardo, não teve direito a vetar nenhum oponente.

Primeira fase

Na primeira etapa, classificatória, os brothers devem disputar um jogo da memória. Os quatro primeiros a encontrar três pares avançaram para a segunda fase. Os participantes jogavam em ordem pré-definida e, quem acertasse, continuaria a palpitar.

Bruna, Amanda, Ricardo e Sarah se classificaram para a próxima fase. Aline, Cezar, Domitila e Larissa não conseguiram os três pontos e deixaram a disputa.

Segunda etapa

Na segunda fase, os quatro participantes deveriam montar um quebra-cabeça. Sarah e Amanda foram as primeiras finalizar a montagem da forma correta e se classificaram para a fase final.

Fase final

Na disputa final pela liderança, Sarah e Amanda deveriam encontrar cards em uma piscina de bolinhas. Elas deveriam colocar cada peça na urna específica, atentando para a cor e o texto.

Sarah levou a melhor ao encontrar os cinco cards e apertar o botão primeiro.

Vip e Xepa

Vip

Sarah Aline

Ricardo

Cezar Black

Xepa