Quem ganhou a Prova de Fogo em 'A Fazenda' 2023? Veja qual o poder da chama e quem está na baia

Lily Nobre venceu a Prova de Fogo, nesse domingo (19), em "A Fazenda" 2023. Com o resultado, ela agora detém os poderes do lampião.

A peoa disputou a dinâmica com Alícia X e Radamés Furlan. Na ocasião, eles tiveram que tirar nove peixes do aquário e colocar nos respectivos modelos. As informações são do portal Notícias da TV.

A prova e o resultado será exibido na edição do programa desta segunda-feira (20).

Qual poder da chama?

Antes do início da prova, a apresentadora Adriane Galisteu revelou que o público já escolheu, em votação no aplicativo Kwai, qual é o poder da chama laranja desta semana: "Escolha um morador da baia que pode ser votado para a vaga de segundo roceiro".

O poder da chama branca deve ser revelado somente durante a votação da roça, na próxima terça-feira (21).

Quem está na baia?

Além dos perdedores, Radamés e Alícia X, também foram enviados para a baia Tonzão Chagas e André Gonçalves.