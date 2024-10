Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (2)

A novela 'Alma Gêmea' desta quarta-feira (2) vai ao ar às 17:05, após 'Minions'. Nesse capítulo, Cristina vai embora, se fingindo de ofendida.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta quarta-feira

Cristina vai embora, se fingindo de ofendida. Rafael avisa Cristina que vai tirar o assunto a limpo. Débora fala para Cristina que precisam acabar com Rafael antes que ele descubra tudo e queira se separar. Cristina explica para Débora que ainda ama Rafael e não quer se livrar dele. Felipe mostra o retrato de Luna a Rafael, que fica emocionado. Nina conta para Mirella que Felipe lhe deu um perfume, deixando-a arrasada. Rafael pede que Eduardo o ajude a descobrir a verdade. Mirna ouve Ritinha chamando Kátia de mãe.

Eduardo leva Rafael para falar com Dalila. Olívia manda Mirella não se envolver com Gumercindo se não gostar realmente dele. Vera pede hospedagem a Adelaide e diz que precisa da ajuda dela. Raul diz a Débora que Cristina não deve sair da casa de Rafael, pois isso será considerado abandono do lar. Serena diz a Dalila que está na hora de dizer a verdade a Rafael. Cristina ouve a música de Luna e entra no ateliê. Ela encara o retrato com raiva. Cristina pega uma espátula e pensa em destruir o retrato de Luna, mas desiste ao ver Zulmira entrar no ateliê.

Dalila confessa a Rafael que fez o exame de gravidez no lugar de Cristina. Rafael fica horrorizado. Felipe pede a Mirella para lhe dar outra chance. Mirella o manda esquecê-la. Vera conta para Adelaide que está muito doente e acha que não tem muito tempo de vida. Rafael pede que Eduardo o perdoe por ter desconfiado dele. Mirna promete a Kátia que não contará seu segredo a ninguém. Generosa conta a Olívia que viu Raul perto de sua casa no dia em que o dinheiro foi roubado. Olívia avisa Raul que vai denunciá-lo ao delegado.

Guto tenta mostrar a Alexandra onde estão as jóias, mas Eduardo o manda afastar-se dela. Rafael garante a Serena que se separará de Cristina. Serena pede que Rafael lhe dê uma prova de que sente amor por ela, e não apenas por Luna. Julian conta para Eduardo que Vera voltou e avisa que precisa dele. Alexandra ouve e chora. Rafael diz a Cristina que já descobriu tudo e a manda sair de sua casa.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.