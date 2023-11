Anitta alfineta governo sobre distribuição gratuita de água e é criticada pela internet

Anitta usou o perfil na rede social “X” (antigo Twitter), na manhã deste domingo (19), para se pronunciar sobre as mudanças envolvendo a distribuição de água gratuita nos shows.

Novas portarias foram expedidas pelo governo do Rio de Janeiro, no último sábado (18), em decorrência das altas temperaturas durante o show de Taylor Swift no estádio do Engenhão.

Lembrando que, na última sexta-feira (17), a fã Ana Clara Benevides, de 23 anos, morreu em decorrência de duas paradas cardiorrespiratórias, ocasionadas pelo calor extremo que atingiu a capital fluminense.

Houve também diversos vídeos divulgados, em que admiradores imploravam, no meio da apresentação da cantora americana, para que recebessem água.

Legenda: Entre os comentários feitos à postagem de Anitta no X (antigo Twitter), seguidores sugeriram que a cantora distribua água nos próprios shows Foto: Reprodução/X (Twitter)

A cantora brasileira aproveitou a mobilização do caso para cobrar as autoridades brasileiras sobre a possibilidade de distribuição de água potável gratuita em todo Brasil.

"O governo podia aproveitar a mobilização em torno da água e dar o exemplo disponibilizando água de graça pra população. Inclusive, em várias áreas do país, mesmo que se pague a conta d'água, não existe garantia nenhuma de que vão abrir a torneira e a água vai sair todos os dias", escreveu ela.

Má repercussão

Entre os comentários, os seguidores sugeriram que Anitta distribua água nos próprios shows. "Espero que vc fale isso e disponibilize água nos ensaios sem ser 10 reais também”, criticou um.

“Pois coloque água gratuita nos ensaios. Pelo valor que se paga no ingresso, água é o mínimo”, comentou outro. “Incrível né, vai nos seus ensaios e a água não está disponibilizada de graça”, afirmou mais um.

“E ainda qualquer estabelecimento público deveria oferecer água de graça para qualquer pessoa beber. Água engarrafada é um dos maiores braços do capitalismo”, opinou outro usuário.