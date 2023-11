Quem foi eliminado do Bake Off Brasil? Veja como foram as provas do sábado (4)

Em mais um episódio onde a criatividade era essencial para garantir mais uma semana no reality, o Bake Off Brasil - Mão na Massa deste sábado (4) desafiou os cozinheiros com mais uma série de provas de criatividade e técnica.

Após não conseguir bons resultados em duas das provas, a participante Lídia Kadima foi eliminada. Ela já havia saído do programa no último dia 14 de outubro, mas retornou duas semanas depois, no episódio de repescagem do Bake Off.

O episódio deste sábado começou com uma prova assinatura de Cookies. Feitos tradicionalmente com gotas de chocolate e massa macia por dentro e crocante por fora, os tradicionais biscoitos ganharam novos sabores e texturas, com ingredientes como cardamomo, castanha-do-pará e laranja cristalizada.

Na prova de criatividade, os confeiteiros foram desafiados a construir um bolo com o tema "Doce Risada". A prova contou com a participação dos humoristas Marlei Cevada, Gui Santana, Wellington Muniz, Fausto Carvalho e Rodrigo Cáceres.

Na prova, os chefs tinham que usar referências do figurino, da personalidade e do estilo de humor dos convidados na decoração do bolo. O prato final tinha que ter no mínimo dois andares, 20cm de diâmetro e 15cm de altura, além de duas camadas de recheio.

O mestre-confeiteiro Joaquim foi o responsável por determinar qual humorista deveria inspirar cada um dos participantes.

Já na prova técnica, o chocolatier Alê Costa deu uma aula sobre o cacau e desafiou os competidores a reproduzirem o "Cacau Imperial". O doce conta com uma almofada feita de chocolate com nibs de cacau como base, além de geleia de cacau e mousse de chocolate.

Após se destacar no programa, o competidor Marcel foi eleito o mestre-confeiteiro da semana.