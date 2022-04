Quem era o Pavão no The Masked Singer? Veja quem foi eliminado neste domingo (10)

Negra Li foi desmascarada no "The Masked Singer Brasil" deste domingo (10). Vestindo a fantasia do Pavão, a cantora, compositora e atriz se despediu do programa, que chega à reta final da segunda temporada.

Emocionada, ela disse que se valeu da personagem para superar limites. “Eu me considero tímida, mesmo diante dos meus 24 anos de carreira. Então, aproveitei a Pavão pra me jogar, fazer o que eu queria fazer na vida”, disse.

Legenda: Emocionada, Negra Li disse que se valeu da personagem para superar limites Foto: Divulgação/GShow

A artista, marcada por performances teatrais no reality, avaliou que vai ser difícil sair da fantasia. Ela destacou ainda que a parte mais difícil é o julgamento da plateia.

Nesta última participação do The Masked Singer, Negra Li interpretou “Don’t You Worry About a Thing”, clássico de Stevie Wonder, presente na trilha sonora do filme “Sing - Quem canta seus males espanta”.

Os personagens Leoa, Dragão, Abacaxi, Camaleão, Maria Bonita e Lampião seguem no talent show, que ficará no ar até o próximo dia 24 de abril.

Competição acirrada

Comandado por Ivete Sangalo, o reality show chegou ao 11º episódio com júri formado por Tatá Werneck, Taís Araújo, Rodrigo Lombardi e Eduardo Sterblitch. O objetivo segue o mesmo: saber quem é a pessoa mascarada por trás da fantasia.