Que horas começa Pantanal hoje? Veja o resumo da novela desta sexta (13)

Jove questiona a história que Muda conta para justificar a recuperação da voz. José Leôncio comenta com Filó que Tadeu não tem tino para os negócios. Tadeu se sente vitorioso ao conseguir desfazer o contrato da venda dos bois. Tenório esconde de Guta seus negócios escusos.



Levi diz a Muda que enfrenta Tibério pelo amor que sente por ela. Juma tenta convencer Jove a montar a cavalo. Guta se entristece ao saber que Jove está morando com Juma. Juma desconfia de Muda. Madeleine dispensa Nayara. José Leôncio se surpreende com o desempenho de Tadeu e Tibério.



Trindade diz a José Leôncio que viu a imagem do patrão nos olhos do Velho do Rio.