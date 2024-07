Que horas começa 'No Rancho Fundo'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (19)

A novela 'No Rancho Fundo' desta sexta-feira (19) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Alma Gêmea'. Nesse capítulo, Marcelo Gouveia faz intriga de Artur para Seu Tico Leonel e Blandina se surpreende com a astúcia do comparsa.

Resumo completo de 'No Rancho Fundo' desta sexta-feira

Marcelo Gouveia faz intriga de Artur para Seu Tico Leonel e Blandina se surpreende com a astúcia do comparsa. Vespertino e Sabá Bodó selam um acordo. Celso impede que Margaridinha se hospede no hotel e Blandina acolhe a moça em seu quarto. Padre Zezo aconselha Zefa Leonel a reatar com o marido e a garimpeira desconversa. Marcelo Gouveia ensina a arte da sedução para Seu Tico Leonel.

Sabá Bodó exonera Nivalda da prefeitura. Marcelo conta a Blandina a história de Zélia Noronha e Artur. Quinota e Artur anunciam a Zefa Leonel a data de seu casamento. Margaridinha flagra Aldenor com Nivalda. Zefa Leonel faz um convite a Artur e revela que a ideia foi de Ariosto.

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.