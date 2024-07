Que horas começa 'Cheias de Charme'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (19)

A novela 'Cheias de Charme' desta sexta-feira (19) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Samuel se exibe para Beatriz e Alana acha graça.

Resumo completo de 'Cheias de Charme' desta sexta-feira

Samuel se exibe para Beatriz e Alana acha graça. Manuela se revolta com Lygia por causa de Alejandro. Cida vê Elano com Stela e acaba beijando Conrado. Conrado implora para ficar com Cida. Socorro diz a Chayene que as Empreguetes pagarão uma multa se o contrato de sigilo sobre o novo vídeo for quebrado.

Máslova se impressiona com a sinceridade de Conrado ao falar de Cida. Kleiton mostra o clipe das Empreguetes para Elano. Fabian fica tenso ao saber que Rosário se aproximou de Inácio. Máslova procura Cida. Stela confessa a Elano que está interessada nele.

Rosário se preocupa com a entrevista que deu a Eloy. Cida encontra com Conrado. Chayene expulsa Eloy de casa. Sônia aconselha Isadora a se insinuar para Olavinho. Kleiton e Tom discutem. Cida convida Brunessa para jantar na mansão.

Conrado pede o divórcio a Isadora. Socorro encontra o pendrive e quase é flagrada por Kleiton.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.