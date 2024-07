Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (19)

A novela 'Alma Gêmea' desta sexta-feira (19) vai ao ar às 17:05, após 'Jogada Certa'. Nesse capítulo, Cristina concorda em contar para Serena que está grávida.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta sexta-feira

Cristina concorda em contar para Serena que está grávida. Agnes se espanta, pois se lembra que Luna se feriu com o espinho de uma rosa no dia em que morreu. Adelaide diz que isso é uma prova de que Serena é mesmo Luna, mas Agnes não se convence. O advogado diz a Divina que ela será presa por ter comido o contrato. Divina diz que não sabe de contrato algum e todos na pensão dizem o mesmo. Dalila diz a Roberval que ainda desconfia que Raul tenha comprado a casa. Roberval diz a Dalila que ela não teria gostado se Raul houvesse comprado a casa para ela, pois a obrigação de cuidar da criança agora é dele. Dalila fica feliz por Roberval amar o filho que está esperando como se fosse dele. Serena diz a Hélio que sentiu paz após ser hipnotizada, pois sabe que está chegando mais perto dos mistérios de seu coração. Alexandra confessa a Vera que a viu com Eduardo e entra em surto.

Crispim pergunta a Jorge por que ele deu um pato de presente a Mirna. Jorge garante que trouxe o pato para aumentar o rendimento do sítio. Crispim fica satisfeito. Cristina diz a Rafael que quer jantar no restaurante de Olívia para comemorar sua gravidez. Rafael concorda, sem muito entusiasmo. O advogado explica para Raul que se não conseguir outra cópia do contrato não poderá provar que comprou a casa. Kátia explica a Serena que precisa da ajuda que Rodriguez lhe dá, mas se sente humilhada pela situação. Serena aconselha Kátia a cortar todas as suas ligações com Rodriguez. Alexandra se aproxima de Vera no meio da noite. Cristina conta a Olívia que está grávida. Kátia finge estar interessada em Gumercindo. Olívia acusa Cristina de estar dando um golpe em Rafael. Felipe conta a Serena que Cristina está grávida. Serena fica muito triste e decide conversar com Rafael.

Cristina diz a Olívia que ainda se vingará dela. Vera percebe que Alexandra vai atacá-la e se afasta no último segundo. Alexandra diz a Vera que queria acabar com sua beleza para que Eduardo não a amasse mais. Rodriguez encontra Kátia com Gumercindo e fica furioso. Kátia diz a Rodriguez que não quer mais nada dele. Débora avisa Serena que Rafael não está e a manda que ela pare de procurá-lo. Serena avisa que não vai desistir. Kátia explica a Vera que quis que Rodriguez a pegasse com outro homem para acabar de vez com o relacionamento deles. Vera admira a atitude de Kátia. Serena vê de longe Rafael e Cristina juntos e fica arrasada. Hélio consola Serena e diz que espera que ela consiga amar outro homem nessa vida e que, de preferência, seja ele. Cristina conta a Agnes e Adelaide que está esperando um filho de Rafael. Agnes fica angustiada ao pensar que Cristina vai tomar o lugar de Luna.

Rodriguez demite Gumercindo e Kátia do clube. Xavier diz a Guto que Cristina o está enganando quando promete fugir com ele depois de se casar. O dono da pensão descobre que Divina engoliu o contrato que provava a compra da casa. Dalila diz que precisa conversar com Raul. Filó ouve tudo e pergunta a Dalila qual a ligação dela com Raul. Vera pede a Eduardo para deixar Alexandra se consultar com Julian. Vitório fica furioso quando Olívia diz que não pode haver mais nada entre eles. Cristina diz a Guto que está grávida de Rafael e vai ficar com ele para sempre. Guto promete se vingar dela. Serena deixa claro para Rafael que está indignada por ele ter se envolvido com Cristina.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.