Que horas começa 'Mulheres Apaixonadas'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (17)

A novela 'Mulheres Apaixonadas' desta terça-feira (17) vai ao ar às 16:30, após 'Sessão da Tarde - Beleza No Mundo Dos Negócios'. Nesse capítulo, Rafael vê o noticiário, reconhece o carro de Téo e avisa Helena, que aguarda o ex-marido já no restaurante.

Resumo completo de 'Mulheres Apaixonadas' desta terça-feira

Rafael vê o noticiário, reconhece o carro de Téo e avisa Helena, que aguarda o ex-marido já no restaurante. Santana almoça na casa de Hilda, que impede que ela beba. Todos se assustam quando a TV anuncia que Téo é um dos feridos. Um policial avisa Wilma que Fernanda foi baleada. Salete aguarda sentada na cama, encolhida. Lorena se choca com a notícia. Fernanda é levada para a cirurgia. Luciana vai para o pronto socorro. Laura deixa uma equipe de prontidão. Wilma se aproxima de Salete, que não se vira para falar com ela. Salete garante ter certeza que a mãe vai morrer e sai correndo para vê-la.

Wilma corre atrás, tentando impedi-la. Ninguém consegue parar a menina, que quase é atropelada e acaba abraçada com Wilma no meio da rua. Pérola informa César que Téo está consciente, mas confuso. Luciana pede que ele consiga a transferência do pai para a clinica Dr. Moretti, que foi baleado na cabeça. Téo balbucia o nome de Fernanda. Helena acalma Lorena e avisa que Téo irá para a clínica de Moretti. Natália garante a Salete que vai levá-la no hospital, depois de saber como Fernanda está. Inês reclama dos mimos com a neta. Sérgio desabafa com Hilda que Heloisa reclamou que ele pensava mais em Téo do que nela.

Helena chora pensando em Téo. Marcinha e Rodrigo combinam fazer na sua casa a festa de aniversário de 18 anos de Clara. Paulinha provoca querendo saber se vai ser uma festa hétero, mas Rafaela deixa claro que ela não será convidada. Rodrigo avisa Paulinha que não vai tolerar preconceito em sua casa. Ela se incomoda com a proximidade dele. Marcinha sugere que o aniversário de Fred também seja comemorado. Wilma é avisada que o estado de Fernanda é grave. Salete chora, lembrando do sonho em que procurava a mãe e não a encontrava. Margareth vasculha as coisas de Clara e rasga bilhetes e fotos de Rafaela.

Roberto pondera que não adianta nada e que ela deve deixar Clara viver a vida dela. César, Luciana e Laura acompanham os exames de Téo. Luciana explica para Helena que o quadro é estável e confessa estar muito nervosa. Wilma garante a Salete que Fernanda e Téo estão vivos. Lorena, Vidinha e Helena conversam com Téo na UTI. Leila comenta com Heloisa que ela está sendo muito egoísta, só pensando nela, quando Téo e Hilda estão em situação muito mais dramática.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 16:30, na Rede Globo.