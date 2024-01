Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela deste sábado (20)

A novela 'Fuzuê' deste sábado (20) vai ao ar às 19:45, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, César manda Julião acabar com o romance de Luna e Miguel.

Resumo completo de 'Fuzuê' deste sábado

Miguel decide manter o segredo de Maria. Cecília pede para Luna conversar com César. César manda Julião acabar com o romance de Luna e Miguel. Pascoal fala com Preciosa sobre sua volta ao gabinete de Heitor. Maria conta para Rejane sobre seu diagnóstico. Preciosa indica com quem Pascoal deve falar para voltar ao gabinete de Heitor. César convence Bebel a acreditar na iniciativa de Preciosa. Francisco discute com Soraya por ciúmes, e Merreca fica animado.

Maria tenta disfarçar o nervosismo diante de Luna. Luna questiona César sobre o dia de seu acidente e o deixa intrigado. Mercedes pede para Vitor entregar uma carta para Lampião. Miguel confronta Julião. Pascoal volta ao gabinete de Heitor como assessor do presidente do partido. César lembra que brigou com Pascoal antes de seu acidente.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:45, na Rede Globo.