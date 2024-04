Que horas começa 'Família é Tudo'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (18)

A novela 'Família é Tudo' desta quinta-feira (18) vai ao ar às 19:40, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Paulina exige que Tom mantenha Vênus afastada de seus filhos.

Resumo completo de 'Família é Tudo' desta quinta-feira

Jéssica pede perdão a Electra. Paulina exige que Tom mantenha Vênus afastada de seus filhos. Lupita ouve uma conversa de Elisa sobre Júpiter. Kleberson acompanha Andrômeda ao restaurante onde Chicão está com Sheila. Hans mostra Electra para as moças que aplicarão o golpe nela.

Catarina tenta convencer Vênus a desistir de investigar a morte de Pedro. Plutão comenta com Vênus que Júpiter tem conseguido dinheiro de forma misteriosa. Chicão parte para cima de Andrômeda e Kleberson. As moças contratadas por Hans provocam Electra no bar.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.