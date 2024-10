Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (17)

A novela 'Alma Gêmea' desta quinta-feira (17) vai ao ar às 17:10, após 'O Bom Doutor'. Nesse capítulo, Baltazar chega ao restaurante carregado de livros de culinária.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta quinta-feira

Baltazar chega ao restaurante carregado de livros de culinária. Serena pede que Bernardo a deixe esconder Rafael em seu sítio e ele concorda. Cristina fala para Raul que quer vender as terras do roseiral o mais rápido possível. Raul garante a Cristina que vai resolver tudo. Guto incorpora em Alexandra e diz que só irá embora quando encontrar as joias. Guto diz a Cristina que uma moça vai ajudá-lo a desmascará-la. Cristina conta para Débora o que viu, mas ela não acredita. José Aristides fala para Bernardo que o roseiral está sendo destruído pelas formigas e eles decidem pedir novamente o veneno a Raul.

Jorge pede que Raul dê um emprego a Kátia e ele a contrata como ajudante de cozinha. Vitório decide vender algodão-doce para sobreviver. Baltazar não consegue cozinhar nada sem olhar antes nos livros. Raul fala para Bernardo e José Aristides que o roseiral vai ser vendido. Hélio pede Sabina em casamento e ela aceita. O falecido não concorda com o namoro de Hélio e Sabina. Serena reza e pede a Deus que lhe dê uma ideia para salvar Rafael. Ela vê a imagem de Luna no espelho. Eduardo ameaça Débora com a polícia, se ela não permitir que Felipe veja Rafael. Luna manda Serena procurar Alexandra.

Luna explica a Serena que Alexandra sabe sobre as joias. Débora encontra Cristina e Ivan no quarto de Rafael. Ela manda que Ivan se esconda para não ser visto por Felipe e Eduardo. Ivan se esconde no quarto de Felipe e começa a mexer nas roupas dele. Eduardo percebe que o estado de Rafael não está bom. Hélio explica que a família de Sabina tem posses e o falecido, imediatamente, a abraça. Felipe entra em seu quarto e encontra Ivan usando suas roupas. Carlito exige que Vitório lhe dê algodão-doce, mas eles não se entendem. Raul vê e leva Carlito para morar com ele. Ivan diz a Felipe que achou que ele não queria mais aquelas roupas.

Felipe vai embora furioso. Cristina não gosta da atitude de Ivan e o enfrenta. Ivan não se intimida e ainda chama a atenção de Cristina. Débora diz a Cristina que suspeita de Judith. Cristina não dá muito crédito às desconfianças da mãe. Dalila e Roberval saem da pensão. Olívia vai com Abílio até o restaurante para exigir Carlito de volta. Cristina acha que Rafael se mexeu. Alexandra diz a Serena que ouve uma voz que lhe pede para procurar as joias.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:10, na Rede Globo.