Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (17/10)

Hoje, às 8h28, a Lua Cheia brilha no signo de Áries, trazendo uma energia intensa, repleta de vontades, impulsos e desejos. É um momento de atitude, luta, mas a verdadeira batalha é conquistar a si mesmo. Talvez você sinta uma necessidade urgente de agir, mas antes de sacar as armas, experimente deixar o combate de lado e simplesmente ame. A impaciência pode aparecer, com aquela vontade de fazer tudo acontecer de uma vez, mas, mesmo que você esteja tentando superar a inércia, é importante manter a calma.



Áries traz uma energia selvagem, e eu sei que você não quer mais esperar. No entanto, a impulsividade pode fazer a cabeça ferver. Tenha cuidado com atitudes precipitadas, especialmente em situações que já te limitam há algum tempo. Esta Lua Cheia te convida a lutar pelo que deseja, mas com maturidade e sem pressa.



Marte, o planeta que rege Áries, está em Câncer, e é nas suas emoções que você encontrará o verdadeiro combustível. Como você tem se sentido? Lembre-se de que o lugar de onde você vem reflete para onde está indo. Olhe para a sua história, respeite seus ciclos, e permita-se sentir. Volte para casa, para dentro de si. Este é o momento de reescrever e recomeçar.

Áries

Essa Lua Cheia ilumina sua identidade e sua forma de se apresentar ao mundo. É um momento de olhar para si mesmo e refletir sobre quem você está se tornando. Com Marte em Câncer na, seu impulso de agir será motivado por suas raízes emocionais. Use sua força para reescrever sua história, mas sem agir por impulso.



Tarefa: Olhe no espelho, se pergunte quem você quer ser e dê o primeiro passo.

Touro

Com a Lua Cheia ativando seu inconsciente, você pode se sentir confrontado por questões internas que estava ignorando. Marte em Câncer ativa sua comunicação, sugerindo que falar sobre suas emoções pode ser o combustível para sua cura. Não fuja de seus sentimentos; conecte-se com sua intuição.



Tarefa: Escreva seus pensamentos e sentimentos, dando voz ao que estava escondido.

Gêmeos

Amizades e projetos coletivos estão em evidência com a Lua Cheia. Marte em Câncer influencia seu dinheiro e ganhos, o que pode trazer à tona preocupações financeiras ou de valores. Avalie como você está colaborando com os outros e se suas contribuições refletem suas verdadeiras prioridades.



Tarefa: Conecte-se com amigos ou colegas e reflita sobre seus projetos em conjunto.

Câncer

A Lua Cheia ilumina sua carreira e imagem pública. Este é o momento para avaliar como suas ações impactam sua trajetória profissional. Marte no seu signo ativa suas emoções, pedindo para que você busque equilíbrio entre suas ambições e seu bem-estar. A origem do seu sucesso está em como você se sente internamente.



Tarefa: Reflita sobre o que te motiva profissionalmente e onde você quer chegar.

Leão

Esta Lua Cheia traz à tona questões filosóficas, estudos e viagens, iluminando sua expansão. Marte em Câncer ativa seu inconsciente, então, por mais que você queira desbravar novos horizontes, é necessário olhar para dentro e entender suas emoções. Isso permitirá que você avance com mais clareza.



Tarefa: Busque um momento de meditação ou introspecção antes de tomar grandes decisões.

Virgem

Transformações profundas estão sendo iluminadas pela Lua Cheia. Você tem que lidar com crises e renascimentos. Marte em Câncer ativa suas amizades, sugerindo que conexões emocionais com pessoas próximas podem ser a chave para sua regeneração. Abra-se para o apoio emocional de quem confia.



Tarefa: Identifique uma área de sua vida que precisa ser transformada e faça algo a respeito.

Libra

A Lua Cheia ilumina seus relacionamentos. Pode haver uma necessidade de equilibrar as energias entre você e os outros. Marte em Câncer está na sua carreira, sugerindo que seus desafios profissionais podem estar influenciando seus relacionamentos. Encontre equilíbrio entre as exigências profissionais e a vida pessoal.



Tarefa: Tenha uma conversa honesta com uma pessoa importante para alinhar expectativas.

Escorpião

Sua rotina, saúde e trabalho diário estão sendo iluminados por esta Lua Cheia. Pode ser um bom momento para revisar hábitos e ajustar suas prioridades. Marte em Câncer ativa sua casa da espiritualidade e viagens longas, sugerindo que suas crenças e filosofia de vida estão influenciando seu bem-estar.



Tarefa: Organize sua rotina de maneira que respeite tanto seu corpo quanto sua alma.

Sagitário

A Lua Cheia ilumina sua criatividade, romance e diversão. Marte em Câncer ativa suas finanças conjuntas e transformações, sugerindo que suas emoções mais profundas estão influenciando como você se expressa. Use esse fogo criativo para se reinventar, mas evite agir impulsivamente.



Tarefa: Dê vida a um projeto criativo ou expresse seus sentimentos para alguém especial.

Capricórnio

Sua casa, família e segurança emocional estão em destaque com esta Lua Cheia. Pode haver uma necessidade de reorganizar sua base emocional. Marte em Câncer, ativa seus relacionamentos, pede que você se conecte de maneira mais íntima e vulnerável com as pessoas próximas. Priorize sua segurança emocional e familiar.



Tarefa: Reserve um tempo para estar com sua família ou cuidar do seu espaço pessoal.

Aquário

A Lua Cheia ilumina sua mente e comunicação, sugerindo que é hora de expressar o que sente. Marte em Câncer luta por uma rotina mais tranquila. Suas palavras podem refletir como você tem cuidado de si mesmo. Cuidado com impulsos verbais; escolha suas palavras com sabedoria.



Tarefa: Escreva ou fale algo que você tem guardado, mas com sensibilidade e consciência.

Peixes

Com a Lua Cheia esquentando suas finanças e valores, é o momento de revisar sua vida financeira e sua autoestima. Marte em Câncer ativa sua casa da criatividade e prazer, sugerindo que o verdadeiro valor vem de como você se expressa e se sente sobre si mesmo. Evite decisões financeiras impulsivas.



Tarefa: Faça uma lista de coisas que você valoriza em sua vida e como pode nutri-las.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.