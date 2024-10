Previsão do signo de Aquário para hoje, 17 de outubro

Hoje, às 8h28, a Lua Cheia brilha no signo de Áries, trazendo uma energia intensa, repleta de vontades, impulsos e desejos. É um momento de atitude, luta, mas a verdadeira batalha é conquistar a si mesmo. Talvez você sinta uma necessidade urgente de agir, mas antes de sacar as armas, experimente deixar o combate de lado e simplesmente ame. A impaciência pode aparecer, com aquela vontade de fazer tudo acontecer de uma vez, mas, mesmo que você esteja tentando superar a inércia, é importante manter a calma.



Áries traz uma energia selvagem, e eu sei que você não quer mais esperar. No entanto, a impulsividade pode fazer a cabeça ferver. Tenha cuidado com atitudes precipitadas, especialmente em situações que já te limitam há algum tempo. Esta Lua Cheia te convida a lutar pelo que deseja, mas com maturidade e sem pressa.



Marte, o planeta que rege Áries, está em Câncer, e é nas suas emoções que você encontrará o verdadeiro combustível. Como você tem se sentido? Lembre-se de que o lugar de onde você vem reflete para onde está indo. Olhe para a sua história, respeite seus ciclos, e permita-se sentir. Volte para casa, para dentro de si. Este é o momento de reescrever e recomeçar.

Signo de Aquário hoje

A Lua Cheia ilumina sua mente e comunicação, sugerindo que é hora de expressar o que sente. Marte em Câncer luta por uma rotina mais tranquila. Suas palavras podem refletir como você tem cuidado de si mesmo. Cuidado com impulsos verbais; escolha suas palavras com sabedoria.



Tarefa: Escreva ou fale algo que você tem guardado, mas com sensibilidade e consciência.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.