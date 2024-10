Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 17 de outubro

Hoje, às 8h28, a Lua Cheia brilha no signo de Áries, trazendo uma energia intensa, repleta de vontades, impulsos e desejos. É um momento de atitude, luta, mas a verdadeira batalha é conquistar a si mesmo. Talvez você sinta uma necessidade urgente de agir, mas antes de sacar as armas, experimente deixar o combate de lado e simplesmente ame. A impaciência pode aparecer, com aquela vontade de fazer tudo acontecer de uma vez, mas, mesmo que você esteja tentando superar a inércia, é importante manter a calma.



Áries traz uma energia selvagem, e eu sei que você não quer mais esperar. No entanto, a impulsividade pode fazer a cabeça ferver. Tenha cuidado com atitudes precipitadas, especialmente em situações que já te limitam há algum tempo. Esta Lua Cheia te convida a lutar pelo que deseja, mas com maturidade e sem pressa.



Marte, o planeta que rege Áries, está em Câncer, e é nas suas emoções que você encontrará o verdadeiro combustível. Como você tem se sentido? Lembre-se de que o lugar de onde você vem reflete para onde está indo. Olhe para a sua história, respeite seus ciclos, e permita-se sentir. Volte para casa, para dentro de si. Este é o momento de reescrever e recomeçar.

Signo de Capricórnio hoje

Sua casa, família e segurança emocional estão em destaque com esta Lua Cheia. Pode haver uma necessidade de reorganizar sua base emocional. Marte em Câncer, ativa seus relacionamentos, pede que você se conecte de maneira mais íntima e vulnerável com as pessoas próximas. Priorize sua segurança emocional e familiar.



Tarefa: Reserve um tempo para estar com sua família ou cuidar do seu espaço pessoal.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.