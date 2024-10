CAPTEI: Transição Energética em pauta: livro de Fabíola Rocha destaca Soluções Sustentáveis

Na quarta-feira, 09, no Núcleo Diálogos da Unifor, ocorreu o lançamento do livro “Energias Limpas: instalação, manutenção e descomissionamento diante do cenário da transição energética e da justiça climática”.

A obra, da advogada Fabíola de Araújo Rocha, egressa do Mestrado em Direito Constitucional, resulta de sua dissertação, com orientação da professora Gina Pompeu.

Publicado pela Editora Fundação Fênix, o livro explora a inserção equitativa e sustentável das políticas energéticas, abordando transição energética e os aspectos legais e técnicos das energias limpas.

Legenda: “Energias Limpas: instalação, manutenção e descomissionamento diante do cenário da transição energética e da justiça climática” Foto: Ares Soares

Fabíola Rocha, consultora de energia e ambiental, recebeu apoio de Gina Pompeu, docente e coordenadora do Grupo de Pesquisa REPJAAL, no desenvolvimento da pesquisa.

O evento destacou a contribuição acadêmica para a justiça climática.

Veja nas fotos captadas por Ares Soares:

Legenda: Fabíola Rocha, Gina e Randal Pompeu Foto: Ares Soares

Legenda: Lançamento do livro “Energias Limpas: instalação, manutenção e descomissionamento diante do cenário da transição energética e da justiça climática” Foto: Ares Soares

