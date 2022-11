Público pede expulsão de Bia Miranda após tapa em Pétala Barreiros

Os espectadores de A Fazenda 14, da Record TV, utilizaram as redes sociais para pedir a expulsão de Bia Miranda do reality show. A movimentação começou após a peoa dar um tapa em Pétala Barreiros, na noite de quinta-feira (24).

A ação aconteceu após Barreiros assustar a neta de Gretchen, que reagiu desferindo um tapa no braço da colega de confinamento. Para as amigas, o episódio não passou de um momento de descontração, mas, na internet, alguns usuários apontaram que a atitude poderia ser considerada agressão física.

Como agredir outro participante é contra os regulamentos do reality, internautas começaram a pedir a expulsão de Bia através das redes sociais.

A ação não é a primeira polêmica de Miranda envolvendo agressões: no começo do programa, a peoa também causou controvérsia ao “peitar” Thomaz Costa, que chegou a falar com a produção sobre o incidente. Na ocasião, a apresentadora Adriane Galisteu explicou para o público que a atitude não era considerada agressão, e já havia acontecido em outras edições do reality.

Mais tarde, a própria participante afirmou ter batido a porta na cara de Shayan Haghbin, mas a Record TV declarou que Bia estava mentindo, pois a ocorrência não foi registrada pelas câmeras.