Promoter Carol Sampaio anuncia gravidez do primeiro filho

A promoter Carol Sampaio, de 41 anos, anunciou, nesta sexta-feira (29), que está grávida do primeiro filho, fruto do casamento com o marido, o chef Frederico Xavier. Ela divulgou uma sequência de imagens ao lado do companheiro que mostram a barriga de grávida.

“E nessa montanha-russa da vida e de sentimentos, onde tive o ano mais intenso e difícil, veio a notícia, veio o presente, Papai do céu nos abençoou com um anjinho(a), minha mamãe chegou no céu do jeito dela, e mandou nosso baby… E assim meu coração volta a ser amor, a sorrir, repleto de esperança e de paz”, escreveu ela na legenda das imagens.

Veja o anúncio:

Nos comentários, o casal foi parabenizado pela gravidez. “Que lindos. Muita saúde e felicidade para vocês”, publicou Carla Diaz. “Que amor! Felicidades”, escreveu Maísa. “Que notícia boa! Você merece muito. Felicidade para vocês”, postou Brunna Gonçalves.

Carol é uma das organizadoras de festas para requisitadas do Rio de Janeiro. Ela e Frederico se casaram em fevereiro, na Sapucaí.